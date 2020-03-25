26 марта с 11 до 13 часов пао телефону 6-69-90 состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
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Начальник Волковысского РОСК проведет прямую линию
25.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
26 марта с 11 до 13 часов пао телефону 6-69-90 состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
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26 марта с 11 до 13 часов пао телефону 6-69-90 состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела...
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