Что стало с нашим рублем за десять лет

В начале марта я стал свидетелем небольшой сцены на заславском рынке. Покупатель склонился над розовыми помидорами:





— Десять рублей?! Это же сто тысяч на старые!





Меня при этом впечатлила не столько цена мартовских томатов, сколько последняя цифра — «сто тысяч на старые».





#1#

на фото цены в январе 2020-го





Десять лет назад мы с женой переехали жить в Заславль. Первые месяцы мы закупались на неделю вперед на местном рынке. Сто тысяч — как раз была та сумма, которой нам хватало, чтобы купить недельный запас овощей и фруктов, килограмм-полтора свинины, столько же курятины, домашней колбасы, рыбы, иногда выпечки.





В январе 2010-го мы несли с рынка по два пакета продуктов. Теперь представьте, что можно купить на сегодняшние 10 рублей — сто тысяч до июля 2016-го.





Впечатлившись цифрами, я обратился к архивам. В конце января 2010-го курс доллара США составлял 2890 белорусских рублей. Иными словами, наша недельная закупка обходилась нам тогда приблизительно в $35.





В конце января этого года $35 были эквивалентны нашим 75 рублям. Или 750 тысячам «на старые». Для надежности, я прошелся по рынку и составил список из продуктов на неделю, как десять лет назад. Получилось чуть больше 70 рублей, плюс-минус.





Если изучить данные Белстата, то можно увидеть, что некоторые продукты за последнее десятилетие в долларовом выражении стали дешевле. Например, свинина бескостная. А вот сливочное масло и рыба прибавили в цене.









Для сравнения мы выбрали десять позиций и сравнили цены января 2010-го и января 2020-го. Курсы доллара в обоих случаях относятся к последнему дню месяца.