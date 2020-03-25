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Что стало с нашим рублем за десять лет

25.03.2020 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Навеяно ценой азербайджанских помидоров, которые сегодня стоят "сто тысяч на старые".

Что стало с нашим рублем за десять лет
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В начале марта я стал свидетелем небольшой сцены на заславском рынке. Покупатель склонился над розовыми помидорами:

— Десять рублей?! Это же сто тысяч на старые!

Меня при этом впечатлила не столько цена мартовских томатов, сколько последняя цифра — «сто тысяч на старые».

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на фото цены в январе 2020-го

Десять лет назад мы с женой переехали жить в Заславль. Первые месяцы мы закупались на неделю вперед на местном рынке. Сто тысяч — как раз была та сумма, которой нам хватало, чтобы купить недельный запас овощей и фруктов, килограмм-полтора свинины, столько же курятины, домашней колбасы, рыбы, иногда выпечки.

В январе 2010-го мы несли с рынка по два пакета продуктов. Теперь представьте, что можно купить на сегодняшние 10 рублей — сто тысяч до июля 2016-го.

Впечатлившись цифрами, я обратился к архивам. В конце января 2010-го курс доллара США составлял 2890 белорусских рублей. Иными словами, наша недельная закупка обходилась нам тогда приблизительно в $35.  

В конце января этого года $35 были эквивалентны нашим 75 рублям. Или 750 тысячам «на старые». Для надежности, я прошелся по рынку и составил список из продуктов на неделю, как десять лет назад. Получилось чуть больше 70 рублей, плюс-минус. 

Если изучить данные Белстата, то можно увидеть, что некоторые продукты за последнее десятилетие в долларовом выражении стали дешевле. Например, свинина бескостная. А вот сливочное масло и рыба прибавили в цене.


Для сравнения мы выбрали десять позиций и сравнили цены января 2010-го и января 2020-го. Курсы доллара в обоих случаях относятся к последнему дню месяца.
 
 
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Навеяно ценой азербайджанских помидоров, которые сегодня стоят "сто тысяч на старые".
 
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