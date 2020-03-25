«Вне законов физики». В России испытали Су-57 во всех режимах полета

Источник материала: Tut.by

В России испытали истребители Су-57 во всех режимах полета. Пилоты отработали полеты на малых и предельно малых высотах, одиночный и групповой пилотаж и элементы ближнего воздушного боя. Видео полетов опубликовало Министерство обороны России.

Согласно подписи к ролику, носящему название «Вне законов физики», тренировки прошли в Астраханской области, а самолетам пришлось использовать свою сверхманевренность. В один момент истребитель выпустил ракету, направив самолет вертикально вверх.

Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года, и с тех пор в Сети не заканчиваются споры, выйдет ли что-нибудь дельное из нового истребителя. В прошлом году ВКС России заказали 76 самолетов до конца 2028 года, однако пока эскадрилий, вооруженных Су-57, в российской авиации нет.