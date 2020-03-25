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Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

25.03.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

Некоторые вопросы нашли объяснения в течение разговора с экспертами. По ряду обращений ещё предстоит разобраться.     

Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси:  
Звонков значительно меньше, чем на предыдущей прямой линии, которая проходила 25 февраля. Мы поручим своим работникам, а также присутствующие на прямой линии представители министерств здравоохранения и образования тоже изучат по своим направлениям эти вопросы. Каждому гражданину дадим ответы.   

Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

За консультацией в Комитет госконтроля также обратились сотрудники бухгалтерских и экономических служб предприятий.

Именно от них сейчас зависит, насколько быстро и качественно будут внедрены новые правила оплаты труда.   

Люди в материале: Виктор Бурло

 
 
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Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Некоторые вопросы нашли...
 
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