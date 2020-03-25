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Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые вопросы нашли объяснения в течение разговора с экспертами. По ряду обращений ещё предстоит разобраться.
Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
Именно от них сейчас зависит, насколько быстро и качественно будут внедрены новые правила оплаты труда.
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Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат
Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые вопросы нашли...
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