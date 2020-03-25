Белпочта организует выплату пенсий и пособий на дому!

Источник материала: Радзiма



Уважаемые получатели пенсий (пособий)! Чтобы защитить себя от вирусных инфекций, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут обратиться по телефону в обслуживающее отделение почтовой связи , и почтальон принесет вам пенсию (пособие) на дом.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому вы можете подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154.

Получив пенсию на дому, вы сразу же сможете оплатить коммунальные платежи, отправить почтовое отправление, выписать печатные средства массовой информации.

Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!