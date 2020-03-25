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Белпочта организует выплату пенсий и пособий на дому!
Источник материала: Радзiма
Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому вы можете подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154.
Получив пенсию на дому, вы сразу же сможете оплатить коммунальные платежи, отправить почтовое отправление, выписать печатные средства массовой информации.
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
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