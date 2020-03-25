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Неделя детской безопасности проходит в Могилёвской области

25.03.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Неделя детской безопасности проходит в Могилёвской области
С 23 марта в Могилёвской области объявлена Неделя детской безопасности. Главная цель мероприятия — своевременное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В текущем году на дорогах области в результате ДТП пострадали 11 несовершеннолетних, 1 — погиб. На территории Глусского района за текущий период 2020 года дорожно-транспортных происшествий с участием детей не зарегистрировано.

Впереди школьные каникулы, госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг несовершеннолетних, ежедневно напоминать детям о безопасном поведении на дорогах. Стоит уделить внимание юным велосипедистам, которым еще не исполнилось 14-ти лет, кататься на велосипеде им можно под строгим контролем взрослых и вне зоны проезжей части.

Каждому водителю необходимо помнить, что далеко не всегда детвора следует правилам и задумывается об опасности, проявляя беспечность. Поэтому надо быть бдительным во дворах, вблизи детских площадок, мест, где могут поблизости оказаться дети. Не стоит забывать и о безопасной перевозке юных пассажиров: автокресла, бустеры и ремни — те самые элементы безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей в непредвиденных дорожных ситуациях.

Мамы и папы, подавайте своим детям достойный пример, поясняйте им свои действия. При переходе всегда держите ребенка за руку, обращайте его внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков и разметки. Примите все возможные меры для сохранения жизни и здоровья наших детей.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома

 
 
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С 23 марта в Могилёвской области объявлена Неделя детской безопасности. Главная цель мероприятия — своевременное предупреждение дорожно-транспортных...
 
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