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А это точно не автобусная остановка? Японские архитекторы показали, как строить дешевые дома
Источник материала: Tut.by
Желающим сэкономить на строительстве дома будет полезно изучить японский опыт. Архитекторы студии
Дом представляет собой строение с деревянным несущим каркасом с заполнением стен энергоэффективными материалами. Перекрытие служит одновременно и крышей. Оно собрано из массивных деревянных балок 120×270 мм — их можно наблюдать в интерьере. Поверх пирога утепления — кровля из металла. Угол уклона минимальный и чтобы крыша выдержала большую снеговую нагрузку, а в этом регионе Японии снегопады довольно обильные, металл применили гофрированный, с высокой волной.
Крыша прикрывает не только жилую часть дома, но и служит навесом для автомобиля и террасы.
В другой части дома находятся прачечная, ванная комната, прихожая.
Интерьеры лаконичные — белые стены служат отличным фоном для натурального дерева, используемого для потолков, полов и шпонированных панелей под окнами. Стоимость такого строения не называется, говорится лишь, что это очень бюджетный проект.
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Японские архитекторы разработали проект частного жилья максимально рациональной конструкции.
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