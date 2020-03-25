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А это точно не автобусная остановка? Японские архитекторы показали, как строить дешевые дома

25.03.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Желающим сэкономить на строительстве дома будет полезно изучить японский опыт. Архитекторы студии Kazuto Nishi Architects разработали проект частного жилья максимально рациональной конструкции без излишеств — один этаж, 120 «квадратов», односкатная крыша с минимальным уклоном. Внимание стоит обратить на планировку, большую площадь остекления и лаконичный интерьер.


Фото: Иппей Синдзава

Дом представляет собой строение с деревянным несущим каркасом с заполнением стен энергоэффективными материалами. Перекрытие служит одновременно и крышей. Оно собрано из массивных деревянных балок 120×270 мм — их можно наблюдать в интерьере. Поверх пирога утепления — кровля из металла. Угол уклона минимальный и чтобы крыша выдержала большую снеговую нагрузку, а в этом регионе Японии снегопады довольно обильные, металл применили гофрированный, с высокой волной.


Фото: Иппей Синдзава

Крыша прикрывает не только жилую часть дома, но и служит навесом для автомобиля и террасы.




Дом спроектирован таким образом, чтобы разнести разные по функции помещения. Центром является пространство с гостиной и кухне-столовой. Из него можно попасть в большую спальню с собственным рабочим кабинетом и санузлом. Есть из нее выход на небольшую террасу.


Фото: Иппей Синдзава

В другой части дома находятся прачечная, ванная комната, прихожая.





В доме большая площадь остекления, но здесь отказались от окон в пол — они занимают только половину высоты стен. Под ними вместо привычных нам радиаторов отопления расположены скрытые дополнительные места для хранения. Отопление, кстати, здесь воздушное, от теплового насоса «воздух-воздух».


Интерьеры лаконичные — белые стены служат отличным фоном для натурального дерева, используемого для потолков, полов и шпонированных панелей под окнами. Стоимость такого строения не называется, говорится лишь, что это очень бюджетный проект.

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Японские архитекторы разработали проект частного жилья максимально рациональной конструкции.
 
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