ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»

25.03.2020 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых пунктов. 

Экологично, экономично, перспективно. Тогда, почему белорусы не спешат пересаживаться на личный электротранспорт?

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»


Нужно ли изобретать велосипед и создавать на 100 % отечественную электромашину?

Расскажем о втором рождении городского электротранспорта и обсудим, над какими задачами производителей ломаю головы наши ученые. 

О также рассуждения о том, как будет выглядеть автомобильный парк Беларуси в сосем недалеком будущем. 

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице Афганистана произошел теракт: 11 человек погибли, около 150 ранены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика