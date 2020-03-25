|
Девушка решила снять урок по танцам, но пришла кошка и все испортила. Вот, что получилось
Источник материала: Tut.by
Учитель танцев из США решила провести онлайн-урок из своей квартиры, но не учла, что там находится ее кошка. Кошка, разумеется, заинтересовалась происходящим и не собиралась оставаться в стороне. В итоге урок сорвался, зато видео получилось очень забавным: посмотрите, что произошло!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за кошки занятие пришлось остановить.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)