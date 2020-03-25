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Девушка решила снять урок по танцам, но пришла кошка и все испортила. Вот, что получилось

25.03.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учитель танцев из США решила провести онлайн-урок из своей квартиры, но не учла, что там находится ее кошка. Кошка, разумеется, заинтересовалась происходящим и не собиралась оставаться в стороне. В итоге урок сорвался, зато видео получилось очень забавным: посмотрите, что произошло!

 
 
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