В Италии на стенах домов транслируют отрывки из фильмов

Источник материала: ОНТ

Открытый показ. В Италии на стенах домов транслируют отрывки из кинолент.

Стартовали показы в Риме, сейчас эстафету подхватили Пиза, Турин и Палермо. Итальянцы уже посмотрели отрывки из «Сладкой жизни», «Чуда в Милане» и многих других лент. Показы возможны и по заявкам, уверяют авторы проекта – организаторы параллельной программы Римского кинофестиваля. Начинаются просмотры в 10 вечера.

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