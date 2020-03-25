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В Италии на стенах домов транслируют отрывки из фильмов
Источник материала: ОНТ
Открытый показ. В Италии на стенах домов транслируют отрывки из кинолент.
Стартовали показы в Риме, сейчас эстафету подхватили Пиза, Турин и Палермо. Итальянцы уже посмотрели отрывки из «Сладкой жизни», «Чуда в Милане» и многих других лент. Показы возможны и по заявкам, уверяют авторы проекта – организаторы параллельной программы Римского кинофестиваля. Начинаются просмотры в 10 вечера.
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Открытый показ. В Италии на стенах домов транслируют отрывки из кинолент. Стартовали показы в Риме, сейчас эстафету подхватили Пиза, Турин и Палермо. Итальянцы уже...
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