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Курсы валют и криптовалют на сегодня

25.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Биржа открылась 25 марта падением евро и доллара под напором белорусского рубля. Биткойн +76.53

Курс доллара снизился на 0,0133 BYN до 2,5867 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день. До этого было шесть дней непрерывного роста, за время которых американец шесть раз обновил исторический максимум и подскочил в цене почти на 30 копеек.

Курс евро упал сразу на 0,0211 BYN до 2,7963 BYN/EUR. Стоимость евро снижается, как стоимость доллара, уже второй день, но с начала марта евровалюта подорожала почти на 33 копейки.

Курс российского рубля вырос на 0,0147 BYN до 3,3143 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 19 дней.

Bitcoin − 6671.64$ (+76.53);

Bitcоin Cash/ВСС – 222.66$ (+0.12);

Litecoin − 39.9$ (+0.84);

Еthеreum − 138.16$ (+1.89);

ZCаsh − 31.93$ (-0.2);

DigitalCash − 68.22$ (-1.5);

Monero − 46.87$ (+2.47).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биржа открылась 25 марта падением евро и доллара под напором белорусского рубля. Биткойн +76.53
 
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