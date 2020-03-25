Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Биржа открылась 25 марта падением евро и доллара под напором белорусского рубля. Биткойн +76.53

Курс доллара снизился на 0,0133 BYN до 2,5867 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день. До этого было шесть дней непрерывного роста, за время которых американец шесть раз обновил исторический максимум и подскочил в цене почти на 30 копеек.

Курс евро упал сразу на 0,0211 BYN до 2,7963 BYN/EUR. Стоимость евро снижается, как стоимость доллара, уже второй день, но с начала марта евровалюта подорожала почти на 33 копейки.

Курс российского рубля вырос на 0,0147 BYN до 3,3143 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 19 дней.

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