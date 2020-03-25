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В гимназии Быхова выпускают ученическую газету, о которой знает Глава государства

25.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В гимназии Быхова выпускают ученическую газету, о которой знает Глава государстваУчащийся быховской гимназии Дмитрий Иванов сдержал слово, данное Президенту во время вручения Главой государства паспортов юным гражданам Беларуси во Дворце Независимости 10 марта. Тогда он пообещал передать Александру Лукашенко новый номер издания. Ученическая газета уже отправлена в Минск. Обложку украшает фото с акции «Мы — граждане Беларуси!», где Президент вручает парню паспорт.

— Мне очень хотелось, чтобы Александр Григорьевич больше узнал о моем родном Быхове, о том, чем живет и интересуется местная молодежь, — вспоминает поездку восьмиклассник, мечтающий стать журналистом. — Поэтому я решил рассказать ­Президенту о газете, которую выпускаю вместе с друзьями и педагогами. Примерный разговор продумал заранее. Конечно, волновался перед встречей, но все прошло нормально.

Юные журналисты оттачивают перо в еженедельнике на протяжении 10 лет. У истоков стояла педагог-организатор, главный редактор газеты Елена Ивашкова. Она же и придумала название «Гонг», что значит «газета о нашей гимназии». У издания крепкая команда из 10 постоянных авторов, время от времени пишут и другие ученики, педагоги. Также ребята осваивают работу верстальщика, фотокора, ответственного за выпуск, работают над визуализацией и наполнением газеты, постоянно совершенствуются.

Дима примкнул к «Гонгу» три года назад, сейчас он заместитель главного редактора:

— Сначала я больше наблюдал и учился, ориентировался в работе на старшего товарища Николая Костюкова, который, кстати, уже поступил на журфак. Иду по его стопам. Например, одержал абсолютную победу в трех номинациях на республиканском фестивале-конкурсе детских СМИ «Свежий ветер».

На страницах газеты гимназисты освещают жизнь учебного заведения, рассказывают об интересных людях. На редколлегии юные журналисты обсуждают ближайшие номера — планируют посвятить их команде КВН «Эволюция», которая прошла районный отбор и готова покорять Могилев. Не обойдут темы 75-летия Великой Победы, 650-летия Быхова и близящиеся выпускные.

Печатный вариант «Гонга» вывешивают в гимназии на стендах, а электронную версию можно найти на сайте учебного заведения и на страничках в соцсетях.

Татьяна Заремба, главный редактор быховской районной газеты «Маяк Прыдняпроўя»:

— Ребята из гимназии — большие молодцы! Они делают интересную газету с талантливыми текстами на актуальные темы и современной версткой. «Гонг» периодически присылает в нашу редакцию публикации о жизни учебного заведения, и мы рады этому сотрудничеству.

Людмила Ершова, директор гимназии г. Быхова:

— Гимназия работает, чтобы ребенок в будущем занял достойное место в обществе и успешно реализовался как личность. Выпуская газету, ученики знакомятся со СМИ района, области и страны, анализируют события и пропускают их через себя. Они учатся ответственности, ясности изложения, работе с источниками информации.

СБ

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Учащийся быховской гимназии Дмитрий Иванов сдержал слово, данное Президенту во время вручения Главой государства паспортов юным гражданам Беларуси во Дворце...
 
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