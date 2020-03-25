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Средняя зарплата белорусов снова ниже $500

25.03.2020 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В Минске средняя зарплата работников за февраль была 1591,6 рубля, в Минской области 1105,1, Гомельской – 993,4, Брестской – 961,4, Гродненской – 952,8, Витебской – 939,5, Могилевской – 921.

Больше всего в феврале платили работникам таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4697,4 рубля), воздушный транспорт (2689,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2463,6).

Меньше всего получали работники парикмахерских и салонов красоты (565,3 рубля), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (658,7), социальных услуг (661,9).

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси в феврале номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1119,7 рубля, сообщили в Белстате. В январе средняя зарплата была 1118,1...
 
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