Средняя зарплата белорусов снова ниже $500

Источник материала: Myfin

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В Минске средняя зарплата работников за февраль была 1591,6 рубля, в Минской области 1105,1, Гомельской – 993,4, Брестской – 961,4, Гродненской – 952,8, Витебской – 939,5, Могилевской – 921.

Больше всего в феврале платили работникам таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4697,4 рубля), воздушный транспорт (2689,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2463,6).

Меньше всего получали работники парикмахерских и салонов красоты (565,3 рубля), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (658,7), социальных услуг (661,9).