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Назван самый богатый футболист в мире
Источник материала: ОНТ
Хотите узнать, кто самый богатый футболист мира? Ответ есть у авторитетного издания «Франс Футбол».
С учетом зарплаты и доходов от рекламы в этом сезоне лидирует аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 131 миллион евро. Второе место занимает португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса». У него на 13 миллионов меньше. Замыкает тройку самых богатых игроков бразилец Неймар, выступающий за «Пари Сен-Жермен».
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Хотите узнать, кто самый богатый футболист мира? Ответ есть у авторитетного издания «Франс Футбол». С учетом зарплаты и доходов от рекламы в этом сезоне лидирует...
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