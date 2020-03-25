Назван самый богатый футболист в мире

Источник материала: ОНТ

Хотите узнать, кто самый богатый футболист мира? Ответ есть у авторитетного издания «Франс Футбол».

С учетом зарплаты и доходов от рекламы в этом сезоне лидирует аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 131 миллион евро. Второе место занимает португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса». У него на 13 миллионов меньше. Замыкает тройку самых богатых игроков бразилец Неймар, выступающий за «Пари Сен-Жермен».

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