Водитель всю жизнь будет платить деньги пострадавшему в его авто пассажиру. А виновник аварии - нет

Источник материала: Tut.by

«Каждый месяц мы должны платить пострадавшему в аварии 500 рублей. И так всю жизнь. При этом мой муж вовсе не виновник ДТП и, что еще более возмутительно, водитель, который устроил эту аварию на машине своего отца, теперь вообще ничего не должен», — жительница Новополоцка Маргарита уже не знает, в какие двери стучаться из-за накрывшей ее семью несправедливости.

«Подвозил случайного попутчика и попал в аварию»

— В 2008 году на перекрестке в Полоцке произошло ДТП. Мой муж Сергей управлял своим автомобилем Honda, ехал по главной дороге, а на перекрестке со второстепенной дороги вылетел Land Cruiser и врезался в правую сторону машины моего мужа, где сидел пассажир, — начало этой истории Маргарита рассказывала AUTO.TUT.BY еще несколько лет назад.



Вот так выглядела машина Сергея после аварии

Пассажир был случайным попутчиком, знакомые Сергея просто попросили его подвезти.

— В результате ДТП пассажир моего мужа получил тяжкие телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело, был суд, водитель Toyota был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, и получил 2 года условно.

После суда Маргарита и Сергей думали, что об этой аварии они могут забыть. Но через пять лет — в 2013 году — семья получила письмо с решением суда Полоцкого района. По нему Сергей обязан солидарно с владельцем «виновной» Toyota Land Cruiser бессрочно каждый месяц возмещать пострадавшему пассажиру вред, причиненный здоровью. Отметим, что этот автомобиль принадлежал отцу виновника аварии.

Помимо этого, Сергей должен был взять на себя часть расходов на юридическую помощь истцу, судебных издержек и госпошлины.

Дело в том, что пострадавший пассажир получил 3-ю группу инвалидности и частично (на 60%) утратил трудоспособность, несколько лет деньги ему выплачивала страховая компания. Но в 2012 году лимит ответственности страховщиков закончился и пострадавший обратился в суд. Деньги он просил взыскивать с виновника ДТП, но суд решил, что платить должны владельцы автомобилей — отец виновника аварии, как владелец «виновной» машины, и Сергей, как владелец авто, в котором ехал пассажир.



Такой ответ получил Сергей от Верховного суда в 2013 году

Семья пыталась это решение обжаловать, дошли до Верховного суда, но ничего не добились. Все юристы дружно говорили, что таков закон и все в нем сделано для защиты интересов потерпевшего.

В соответствии со ст. 948 Гражданского кодекса РБ «обязанность возмещения вреда возлагается на гражданина, который владеет источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании», вместе с тем «владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам».

«Теперь виновник ДТП не платит ничего»





— Каждый месяц у мужа высчитывали из зарплаты примерно 60 евро, он на тот момент работал водителем за границей, — подводит итог Маргарита. — Конечно, это было просто шоком для нас — в семье маленький ребенок, мы тогда как раз ждали рождения второго, а тут эти дополнительные расходы!

Маргарита признается, что после того, как ее муж перешел на новую работу — устроился водителем в фирму в Казахстане — деньги с него высчитывать перестали. Лично пострадавшему они ничего не выплачивали, никуда о смене места работы не сообщали, но и претензий к ним никто не предъявлял.

В 2017 году умер владелец той самой «виновной» Toyota. Пострадавший снова обратился в суд — просил взыскать накопившийся долг и все последующие ежемесячные выплаты с его сына как наследника и как виновника того ДТП.

— Видимо, потому что сын владельца машины живет в России, взыскать с него деньги оказалось проблематично. В итоге в январе 2018 года пострадавший вдруг отозвал свой иск к виновнику аварии, — рассказывает Маргарита. Она присутствовала на этом судебном заседании как представитель своего мужа. — В решении суда сказано, что я не возражала против ходатайства пострадавшего о прекращении иска к виновнику ДТП. Но я не была согласна с тем, что платить должен только мой муж!

В феврале этого года семья получила письмо о том, что заведено исполнительное производство.

— Мой муж должен выплатить пострадавшему в ДТП 1240 рублей долга, а потом платить ему каждый месяц пожизненно по 500 рублей! — говорит Маргарита. Сумма ежемесячных выплат выросла вместе со средней зарплатой по стране. — Но как? Для нас это очень большие деньги — у нас кредит на квартиру по 400 рублей в месяц, двое несовершеннолетних детей, муж их не видит месяцами, чтобы заработать. Но самое возмутительное то, что виновник той аварии живет себе спокойно и ни копейки не платит.

Что делать в этой ситуации, Маргарита не знает.

— Я просила судебного исполнителя хотя бы уменьшить выплаты соразмерно зарплате, учесть то, что у нас двое несовершеннолетних детей, — в отчаянии разводит руками женщина. — Но нам сказали, что, если не будем платить, внесут в список невыездных и не выпустят из страны. Но ведь муж работает за границей — без его зарплаты мы просто не проживем. Я сама работаю кондитером в магазине, зарплата 500 рублей. К отцу мужа — он у него прописан — приходили описывать имущество.

Комментарий юриста: «Обжаловать поздно. Нужно пробовать договариваться с потерпевшим»

— Когда владелец Toyota умер и пострадавший сначала подал, а потом отказался от иска к его сыну, Маргарита, как представитель Сергея, не возражала против этого. Думаю, если бы в суде у семьи был адвокат, он бы объяснил все последствия происходящего. А последствия именно те, которые они имеют сейчас, — всю сумму взыскивают с Сергея, — комментирует ситуацию Илья Латышев, юрист, директор частного предприятия «Юридическая компания Ильи Латышева».

Теоретически суд не должен был принимать этот отказ от иска, поскольку он нарушал права и законные интересы Сергея. Отсутствие возражений со стороны Маргариты в данном случае для суда не являются определяющими. Однако суд этот отказ принял, дело прекратил, но и прекращение дела никто не обжаловал. Сейчас все сроки на обжалование вышли и обжаловать уже поздно.

По словам юриста, если бы суд не принял отказ от иска, то опять была бы солидарная ответственность. В этом случае даже если бы потерпевший взыскивал все деньги с Сергея, поскольку он в Беларуси, то потом Сергей мог бы половину этих денег взыскать с виновника ДТП и сделать невыездным его.

— Я бы посоветовал Сергею переговорить с потерпевшим и попросить его снова подать иск к виновнику ДТП, — советует Илья Латышев. — Но это вариант не 100-процентный, поскольку отказ от иска влечет невозможность в будущем подавать новый иск по тем же основаниям и с тем же предметом. Основание нового иска будет то же — причинение вреда здоровью, которое вызвало утрату трудоспособности. Предмет иска — взыскание ежемесячных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.

С момента прекращения дела по предыдущему иску прошло уже больше двух лет. Поэтому формально предмет нового иска будет отличаться от предыдущего, так как в срок, на который будут взысканы платежи, не входят эти два года. Но основной вопрос здесь — как на это посмотрит суд. Формулировки просительной части обоих исков будут совпадать, поэтому суд так же формально может счесть, что предмет иска один и тот же. На этом основании суд в возбуждении дела может отказать.

Можно также пытаться договориться с потерпевшим чисто по-человечески о том, чтобы он отказался и от требований к Сергею. Но, как я понимаю, на это потерпевший вряд ли пойдет.

Также Маргарите следует помнить, что если Сергей из-за выплат потерпевшему в ДТП не дает ей достаточно денег на содержание детей, то она имеет право взыскать с него алименты (это можно сделать, даже в браке. — Прим. ред.) и выставить полученный исполнительный лист на принудительное исполнение. По закону с Сергея по исполнительным документам может быть удержано не более 50% зарплаты и приравненных к ней доходов. На двух детей алименты составят 33% от дохода Сергея. Остальные деньги (17%) в этом случае будут направлены на выплату потерпевшему.