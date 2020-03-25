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Из-за частого мытья сохнут руки. Что делать?

25.03.2020 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали чаще и дольше мыть руки — сохнет кожа. Знакомая ситуация? «Сейчас даже у людей, которые обычно не жаловались на шелушение и потрескавшиеся руки, такая проблема возникает», — говорит врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская. GO.TUT.BY записал шесть полезных советов для защиты нашей кожи.


Фото: rawpixel, unsplash.com

Совет первый. Мыло не хуже антисептика

Если есть возможность, мойте руки с мылом, но главное делать это не менее 20 секунд. Мыло, в основе которого есть щелочь, тоже эффективно борется с бактериями, особенно если вы моете руки правильно. Плюс, мыло меньше сушит кожу.

— В составе антисептика нет никаких смягчающих компонентов, максимум могут добавить легкий ароматизатор. А процент содержания спирта в нем должен быть от 60 до 80. Спирт сушит кожу, поэтому повреждающее действие у антисептика, конечно, сильнее. А мыло позволяет мягче воздействовать на кожу при очищении.

Совет второй. Для мягкости кожи лучше жидкое мыло

С точки зрения эффективности очистки все мыло одинаковое. И «чужие» бактерии на брусковом мыле в общественных местах не остаются — это лишь популярный миф. Но, если кроме гигиены важна еще и забота о коже, лучше выбирать жидкое:

— В таком мыле больше смягчающих, увлажняющих компонентов. Конкретные отдушка или экстракт для кожи не так важны: смело берите ту бутылочку, которая больше нравится. Что касается деления мыла на детское и взрослое, то это тоже больше маркетинговый ход — хотя считается, что с детским мылом производители честнее и следят за максимально физиологичным pH 5,5 у этого средства.

Вникать в состав не обязательно, но если хочется — ищите на этикетке лауретсульфат натрия вместо лаурилсульфата:

— Лаурет — это более мягкий «коллега» лаурилсульфата натрия. Два эти компонента ПАВ одновременно и очищают кожу, и повреждают ее — этакая палка о двух концах. Но еще более мягкие ПАВ я бы не советовала (если нет серьезных проблем с кожей вроде экземы) — очищать они будут не так эффективно, а это сейчас важнее.

Совет третий. Вытирайте руки правильно

После мытья интенсивно растираете руки полотенцем?  Дерматовенеролог советует освоить новую привычку: аккуратно их промакивать, чтобы лишний раз не повреждать и не раздражать кожу.

Совет четвертый. Чаще пользуйтесь кремом (даже если вы мужчина)

После того, как вы промакнули руки, нанесите крем. В идеале делать это сразу, когда кожа еще немножко влажная. Так как делать это стоит после каждого мытья рук, будет удобнее, если вы заведете себя два крема: один более жирный и липкий, чтобы восстановить барьер кожи, когда есть возможность посидеть и подождать впитывания 5−7 минут. Потом можно промокнуть остатки бумажной салфеткой и продолжить заниматься своими делами. А второй крем пусть будет легкий, на водной основе, чтобы добавить влаги коже, когда времени мало.

Дерматовенеролог обращает внимание, что пользоваться кремом одинаково важно и женщинам, и мужчинам. Если вы мужчина, которому раньше не доводилось покупать себе крем, самый простой совет  — посоветоваться с консультантом или положиться на надписи на упаковке:

— Обычно в масс-маркете на жирных кремах пишут «питательный», а на легких «увлажняющий». Если говорить об аптечных средствах, то мусс и крем легкие, а бальзам, мазь, молочко — более плотной консистенции. Аптечные крема не зря дороже тех, что продают в масс-маркете: там больше питательных компонентов. Обычно мы советуем так: если особых проблем с кожей рук нет, достаточно крема из масс-маркета. Если к раздражению от мыла добавляется обострение хронического кожного заболевания (экземы или атопического дерматита), тогда только специальное средство-эмолент из аптеки.

Если кто-то переживает, что «злоупотребит» кремом для рук, нанося его по нескольку раз в день — так не бывает, успокаивает доктор. Это не лекарственный препарат. Наносить крем нужно так часто, как это нужно — в нашей ситуации, после каждого мытья рук.

— Единственное исключение — если вы купили крем и видите, что от него вам хуже: бывает непереносимость компонента или аллергическая реакция. Тогда средство стоит сразу отменять.

Совет пятый. Носите перчатки

Не забывайте носить перчатки, если на улице меньше пяти градусов тепла. Сильный холодный ветер — это тоже неблагоприятный фактор, который способен пересушить и травмировать кожу.

Еще одна ситуация, в которой многие забывают о перчатках, — мытье посуды. Считается, что лучше нитриловые, а не латексные перчатки. Но бывают ситуации, когда они дают аллергическую реакцию — тогда дерматовенеролог советует надевать под низ резиновых тонкие хлопчатобумажные перчатки.

— Их можно купить, но легко и самому пошить под свою руку, хоть из старой ненужной наволочки, — подсказывает врач.

Совет шестой. Если все слишком серьезно, идите к врачу

Если шелушение сильно беспокоит, попробуйте нанести питательный крем на ночь, а сверху надеть тонкие хлопчатобумажные перчатки: это поможет восстановить поврежденную гидролипидную мантию кожи. 

Но если руки зудят, есть трещины или желтые корочки — то тут однозначно идем к доктору.

— Одно дело, когда легкое шелушение и небольшое покраснение может снять крем, а другое картина воспаления, при котором без специальных лечебных препаратов не обойтись, — предупрежает Светлана Якубовская.

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Теги: Минск
 
 
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