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В Лоеве в здании рухнули перекрытия. Люди за несколько мгновений до этого успели выбежать на улицу

25.03.2020 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел вечером 24 марта в двухэтажном здании по улице Ленина.


Фото МЧС


Здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью. Второй этаж ремонтировался, а помещения на первом этаже сдавались в аренду предпринимателям, сообщает МВД Беларуси.

Во время происшествия в здании находились трое работников собственника. В какой-то момент люди услышали треск на втором этаже. Когда они поднялись туда, как раз происходила деформация балки перекрытия. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Люди успели выбежать на улицу, никто не пострадал.

Здание огородили, никого в него не пропускают. В среду комиссия будет рассматривать вопросы демонтажа обрушившихся строительных конструкций. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.
 
 
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Инцидент произошел вечером 24 марта в двухэтажном здании по улице Ленина.
 
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