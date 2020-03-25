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Одиноким пожилым гражданам и инвалидам окажут помощь в доставке продуктов питания и лекарств

25.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам в доставке продуктов питания и лекарств.

ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Данная помощь оказывается социальными работниками и волонтерами территориального центра социального обслуживания населения и районной организацией БОКК.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения ежедневно c 9.00 до 18.00.

Продолжают работу «горячее» телефонные линии — 2-12-27, 5-10-68.

«НН».


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Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам в доставке продуктов питания и лекарств. ГУ «Несвижский районный территориальный
 
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