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Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

25.03.2020 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

В результате разгула стихии несколько человек получили травмы. Точных данных о количестве пострадавших пока нет.

Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

Сильный ветер повредил десятки домов, повалил деревья. Сообщается о сбоях в подаче электричества. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб.

Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи

По данным синоптиков, мощные бури и торнадо в ближайшее время могут обрушиться на штаты Арканзас и Джорджия. 

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Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В результате разгула...
 
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