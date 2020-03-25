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Серия торнадо обрушилась на штаты Алабама и Миссисипи
Источник материала: СТВ
Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разгула стихии несколько человек получили травмы. Точных данных о количестве пострадавших пока нет.
Сильный ветер повредил десятки домов, повалил деревья. Сообщается о сбоях в подаче электричества. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб.
По данным синоптиков, мощные бури и торнадо в ближайшее время могут обрушиться на штаты Арканзас и Джорджия.
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Новости США. Целая серия торнадо прокатилась по американским штатам Алабама и Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разгула...
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