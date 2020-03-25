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Не только во имя экологии: школьники благоустраивают родники Борисовщины

25.03.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

С инициативой о проведении этой экологической акции Борисовская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обратилась в сельисполкомы, на территории которых и расположены родники.

Цель акции – сохранение родников как природных источников чистой родниковой воды, восполнение водных ресурсов района, привлечение населения к охране окружающей среды и сохранению национальных традиций.

И в рамках инициативы в марте текущего года на территории Лошницкого сельисполкома силами учащихся местной средней школы благоустроена территория возле двух родников.

Борисовская районная инспекция ПРиООС призывает всех жителей активизировать природоохранное движение в районе с участием школьников и взрослого населения Борисовского района и принять участие в работе по защите родников. Ведь, сохраняя родники, мы сохраняем то, что связывает нас с прошлым. И связь эта никогда не должна теряться, как не теряется течение прохладной и живой воды родника.

 
 
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В 2020 году в Борисовском районе активно продолжается обустройство родников. Мероприятия проводятся в рамках кампании «Обустроим малую Родину», а также в...
 
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