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Более 1 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

25.03.2020 14:34 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В Брестской области высадят около 1,3 млн деревьев во время республиканской акции «Неделя леса», которая пройдет с 28 марта по 4 апреля, сообщил заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак. 

В юго-западном регионе во время акции благоустроят 280 участков площадью более 283 га. Подготовлен посадочный материал, в основном будет использоваться с закрытой корневой системой. Преимущественно в грунт высадят сеянцы и саженцы лесообразующих пород — сосны, ели, березы, дуба, клена. Также лесные массивы очистят от мусора, уберут сухие ветки, сучья и поваленные деревья.
Каждый из 14 лесхозов области высадит памятные аллеи к 75-летию Великой Победы. Одна из них будет заложена в областном центре, ориентировочно в районе Брестской крепости.
К Неделе леса в Брестской области выполнены больше половины запланированных на весну посадок лесных культур. Зеленые насаждения появились на 2,5 тыс. га (всего отведено более 4,2 тыс. га). В Лунинецком лесхозе эта работа практически завершена. Незначительные площади остались в Брестском и Телеханском лесхозах.

Присоединиться к экологической акции и внести вклад в озеленение малой родины может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем.

Более 1 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

Author: Редактор сайта

Более 1 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

Редактор сайта

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В Брестской области высадят около 1,3 млн деревьев во время республиканской акции «Неделя леса», которая Сообщение Более 1 млн деревьев высадят в Брестской области...
 
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