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Готовил теракт и разжигал рознь — загадочный закрытый судебный процесс идет в Витебске над потенциальным участником террористической организации

25.03.2020 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 23 марта, Витебский областной суд начал слушания дела некоего Ильи Сикорского, которого обвиняют в ряде преступлений, связанных с терроризмом. Процесс закрытый.

Сикорский обвиняется сразу по пяти статьям уголовного кодекса, причем завершить он смог только одно преступление. По двум статьям его обвиняют в подготовке преступления, еще по двум — в попытке его совершения.

Так, Сикорскому инкриминируют приготовление (статья 13 УК) к совершению акта терроризма (часть 2 статьи 289 УК) и финансированию террористической деятельности (часть 2 статьи 290-1 УК). Кроме того его обвиняют в покушении (статья 14 УК) на вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иную подготовка лица (часть 1 статьи 290-2 УК) и участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК).

Собственно в совершении преступления Илья Сикорского обвиняют только по одной статье — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

Инкриминируемые Илье Сикорскому преступления он совершил за пределами Витебской области, просто это дело передали на рассмотрение Витебскому облсуду. Процесс проходит в закрытом режиме. Председательствует на судебных заседаниях Андрей Прейс.

Самые тяжелые санкции предусмотрены статьёй УК о подготовке теракта, за такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы.
 
 
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В понедельник, 23 марта, Витебский областной суд начал слушания дела некоего Ильи Сикорского, которого обвиняют в ряде преступлений, связанных с терроризмом....
 
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