В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 25 марта 2020 года состоялось освящение поклонного креста, который был установлен в садоводческом товариществе под Брестом с благословения Брестской епархии.





Автор и вдохновитель работы - Владимир Гнедько говорит, что на реализацию идеи ушло около полугода. В товариществе поддержали проект, получилось действительно красиво. Тем более, в рамках месячника по благоустройству территории это смотрится гармонично и эффектно.





Выполнен крест, можно сказать, своими руками, только фигурку Спасителя заказали заранее, её отливали на заводе, а затем доставили в Брест. Поклонный крест установлен в границах участка Владимира. Из-за того, что он угловой, это было не только легко сделать, но и буквально напрашивалось - тем более, что подходящий камень, который и стал основанием для креста, лежал тут же, в нескольких метрах.





Когда было решено начать работу, всё стало складываться - нашёлся и материал, и помощники. Ночью крест подсвечивается, и видно его издалека.





В Брестской епархии подсказывали и корректировали проект, а сегодня, в завершении - освятили крест.





Владимир считает, что если хоть один человек, увидев поклонный крест, обратится к Богу, или помолится, уже будет хорошо и правильно.





Между тем, традиция установки Поклонных крестов очень и очень древняя и уходит своими корнями к временам становления христианства.





Сейчас большинство крестов устанавливают на въезде в город, селение или перед началом строительства храма, на перекрёстках дорог.





Также устанавливают кресты в памятных местах, или по какому-то важному случаю.





В данном месте поклонный крест установлен на участке в садоводческом товариществе на видном месте, и несёт не только смысловую нагрузку для верующего человека, но и является украшением территории.



