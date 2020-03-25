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В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

25.03.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 25 марта 2020 года состоялось освящение поклонного креста, который был установлен в садоводческом товариществе под Брестом с благословения Брестской епархии.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Автор и вдохновитель работы - Владимир Гнедько говорит, что на реализацию идеи ушло около полугода. В товариществе поддержали проект, получилось действительно красиво. Тем более, в рамках месячника по благоустройству территории это смотрится гармонично и эффектно.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Выполнен крест, можно сказать, своими руками, только фигурку Спасителя заказали заранее, её отливали на заводе, а затем доставили в Брест. Поклонный крест установлен в границах участка Владимира. Из-за того, что он угловой, это было не только легко сделать, но и буквально напрашивалось - тем более, что подходящий камень, который и стал основанием для креста, лежал тут же, в нескольких метрах.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Когда было решено начать работу, всё стало складываться - нашёлся и материал, и помощники. Ночью крест подсвечивается, и видно его издалека.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

В Брестской епархии подсказывали и корректировали проект, а сегодня, в завершении - освятили крест.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Владимир считает, что если хоть один человек, увидев поклонный крест, обратится к Богу, или помолится, уже будет хорошо и правильно.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Между тем, традиция установки Поклонных крестов очень и очень древняя и уходит своими корнями к временам становления христианства.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Сейчас большинство крестов устанавливают на въезде в город, селение или перед началом строительства храма, на перекрёстках дорог.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

Также устанавливают кресты в памятных местах, или по какому-то важному случаю.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

В данном месте поклонный крест установлен на участке в садоводческом товариществе на видном месте, и несёт не только смысловую нагрузку для верующего человека, но и является украшением территории.

В одном из садоводческих товариществ под Брестом установили поклонный крест

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 25 марта 2020 года состоялось освящение поклонного креста, который был установлен в садоводческом товариществе под Брестом с благословения Брестской...
 
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