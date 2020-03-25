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Более двух десятков лебедей гостят на озере в Дубровенском районе

25.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Более двух десятков лебедей гостят на озере в Дубровенском районе

Лебеди стали уже привычными в фауне Дубровенщины. Около 10 лет первые особи пролетом останавливались на водоемах района. Последние несколько лет дубровенцы следили уже за семейными парами величественных птиц, переживали за сохранность выводков. И вот в этом году на озере в районе ДЭУ наблюдается большая группа лебедей( мы насчитали 21, правда, на удаленном краю озера над водой кружили еще несколько).


Более двух десятков лебедей гостят на озере в Дубровенском районе

Судя по цвету оперения несколько особей — взрослые, а большинство — первогодки. Лебеди кормятся у самых берегов водоема.
К людям птицы относятся с разумной осторожностью, сначала отплывают, правда, недалеко, настороженно присматриваются, а, когда убеждаются, что со стороны зрителей нет агрессии, подплывают на место кормежки и даже, как нам показалось, начинают позировать для фото.


Более двух десятков лебедей гостят на озере в Дубровенском районе

 
 
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Лебеди стали уже привычными в фауне Дубровенщины. Около 10 лет первые особи пролетом останавливались на водоемах района. Последние несколько лет
 
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