Более двух десятков лебедей гостят на озере в Дубровенском районе

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Лебеди стали уже привычными в фауне Дубровенщины. Около 10 лет первые особи пролетом останавливались на водоемах района. Последние несколько лет дубровенцы следили уже за семейными парами величественных птиц, переживали за сохранность выводков. И вот в этом году на озере в районе ДЭУ наблюдается большая группа лебедей( мы насчитали 21, правда, на удаленном краю озера над водой кружили еще несколько).







Судя по цвету оперения несколько особей — взрослые, а большинство — первогодки. Лебеди кормятся у самых берегов водоема.

К людям птицы относятся с разумной осторожностью, сначала отплывают, правда, недалеко, настороженно присматриваются, а, когда убеждаются, что со стороны зрителей нет агрессии, подплывают на место кормежки и даже, как нам показалось, начинают позировать для фото.





