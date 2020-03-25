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По улицам Сантьяго разгуливала пума

25.03.2020 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По улицам Сантьяго разгуливала пума

Животное было замечено в популярном среди туристов районе. Вероятнее всего, животное воспользовалось отсутствием людей на улицах и вышло на поиски пищи.

По улицам Сантьяго разгуливала пума

Стражам порядка потребовалось порядка 3 часов, чтобы подобраться к хищнику. С помощью дротика пуму усыпили и доставили к ветеринарам. Нарушителем спокойствия оказался 35-килограммовый самец. После обследования хищника отпустят на волю. 

По улицам Сантьяго разгуливала пума

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Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Животное было замечено в популярном среди туристов районе....
 
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