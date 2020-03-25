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Три человека умерли от метадона в Боруйске

25.03.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека умерли от метадона в Боруйске

17 марта в одной из квартир в Бобруйске нашли 2 трупа - 44-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. В этот же день поступило ещё одно сообщение об умершем. Им оказался 28-летний житель города. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. 

Мёртвого 28-летнего мужчину также нашли дома. Согласно предварительным данным, смерть во всех случаях наступила от отравления метадоном, который является синтетическим лекарственным препаратом, применяемый в качестве анальгетика, а также при лечении наркотической зависимости.

Известно, что мужчина и женщина состояли на учёте как лица с наркозависимостью.

Обстоятелства трёх смертей устанавливает Следственный комитет. Также ищут лиц, которые причастны к продаже наркотика.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотического средства, которые повлекло по неосторожности смерть.

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17 марта в одной из квартир в Бобруйске нашли 2 трупа - 44-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. В этот же день поступило ещё одно сообщение об умершем. Им оказался...
 
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