Три человека умерли от метадона в Боруйске

Источник материала: ОНТ

17 марта в одной из квартир в Бобруйске нашли 2 трупа - 44-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. В этот же день поступило ещё одно сообщение об умершем. Им оказался 28-летний житель города. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Мёртвого 28-летнего мужчину также нашли дома. Согласно предварительным данным, смерть во всех случаях наступила от отравления метадоном, который является синтетическим лекарственным препаратом, применяемый в качестве анальгетика, а также при лечении наркотической зависимости.

Известно, что мужчина и женщина состояли на учёте как лица с наркозависимостью.

Обстоятелства трёх смертей устанавливает Следственный комитет. Также ищут лиц, которые причастны к продаже наркотика.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотического средства, которые повлекло по неосторожности смерть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram