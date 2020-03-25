На Дзержинского Toyota влетела в троллейбус

Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка врезалась в троллейбус, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем 25 марта на проспекте Дзержинского. По информации инспекторов, 45-летний водитель Toyota ехал со стороны улицы Гедроица в направлении проспекта Любимова в первой полосе. При возникновении препятствия в виде троллейбуса, стоявшего на остановочном пункте, он не принял меры к снижению скорости и врезался в него.

В результате происшествия водитель легковушки получил травмы.