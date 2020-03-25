ГАИ усилит контроль на дорогах во время школьных каникул в Беларуси

Источник материала: Новости Дзержинска

Комплекс профилактических мероприятий «Безопасные каникулы-2020», которые проводит Госавтоинспекция, продлится по 5 апреля

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма сегодня остается актуальной. С начала 2020 года на территории Минской области зарегистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних, травмы получили в итоге 20 детей.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 11 ДТП, большая часть из которых произошла на нерегулируемых пешеходных переходах. Но иногда беспечность самих же детей становится причиной несчастных случаев на дороге. Выход на проезжую часть, не убедившись в безопасности, отвлечение, спешка — все эти действия могут обернуться бедой.

Еще одна причина таких ДТП — недисциплинированность водителей, добавляет она. А также невыполнение требований ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах и нежелание предоставить преимущество пешеходам.

ГАИ напоминает: согласно ч. 6 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

Но и пешеходы должны помнить о правильном поведении на дороге: даже имея преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе, стоит убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств, а также удостовериться, что водитель вас пропускает. И только после этого переходить дорогу.\



