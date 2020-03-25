Похудевшая Настя Каменских раскрыла пять секретов тонкой талии

Источник материала: ОНТ

Судя по всему 32-летняя Настя Каменских проводит с пользой дни в вынужденной самоизоляции. Так, популярная украинская певица совершенствует свою фигуру. К этому артистка призвала и всех своих фанаток.

Поклонники заметили изменившиеся в лучшую сторону формы артистки. А звезда в свою очередь с удовольствием поделилась с публикой секретами стройности.

Как оказалось, Настя перешла на правильное питание. Также она достаточно большое количество времени уделяет тренировкам.

Жена рэпера Потапа рассказала о секретах в тренировках, которые считает залогом стройности и красоты.

1. Не начинать тренировку сразу после сна. Каменских напомнила, что организму очень сложно резко переходить из состояния покоя в состояние активности. Звезда обожает бегать по утрам. Но делает это через час после сна.

2. Не тренировать неразогретые мышцы. Это необходимо делать для того, чтобы избежать крепатуры и травм.

3. Растягиваться после тренировки. После каждой тренировки певица снижает напряжение мышц и суставов, которые, к слову, могут быть опасными.

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