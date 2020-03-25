Минфин уверяет: Беларусь сможет исполнять обязательства по госдолгу в полном объеме









"Мы продолжаем исполнять свои обязательства в полном объеме. Никаких изменений в политике Министерства финансов и Беларуси в целом в отношении обязательств, которые страна на себя приняла, мы не вносим и продолжаем действовать в строгом соответствии с этими обязательствами", - сказал Максим Ермолович.





За два месяца текущего года на погашение госдолга было направлено $366 млн, на обслуживание - $157 млн. До конца года на погашение и обслуживание предстоит направить около $3,1 млрд.





"Никаких проблем с исполнением этих обязательств не видим. Есть полная уверенность в том, что мы обеспечены источниками для такого погашения", - подчеркнул министр.





Он обратил внимание, что Министерство финансов провело значительную работу по совершенствованию системы управления государственным долгом, диверсифицировало портфель своих заимствований и возможности привлечения ресурсов из разных источников.





БелТА . "Достаточно развит внутренний рынок, на котором присутствуют государственные ценные бумаги. Это позволяет нам в любых, даже сложных ситуациях обеспечивать высокую управляемость госдолга", - цитирует Ермоловича











