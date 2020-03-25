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Минздрав расширил список стран с неблагоприятной эпидобстановкой
Источник материала: Партизан
Теперь в списке еще Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия.
Об этом
За теми, кто прибывает из этих стран, в течение двух недель будет осуществляться медицинское наблюдение.
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Теперь в списке еще Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия.
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