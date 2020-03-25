В Беларуси больше не будут разрушать гнезда аистов на линиях электропередач.
Энергетики взялись за конструирование специальных опор для гнезд, сообщает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
Ожидается, что "Белэнерго" и "Белсельэлектросетстрой" подготовят конструкторскую документацию во втором квартале 2020-го года. Уже проведены первые испытания упомянутых опор на их способность выдержать длительную статическую и динамическую нагрузку (старые гнезда могут весить несколько центнеров).
Проблему подняли обычные белорусы, жители сельской местности, не раз наблюдавшие, как энергетики сбрасывали со столбов аистиные гнезда и как птицы калечились и погибали, пытаясь построить новые.
Как отмечают в АПБ, аисты все чаще начинают строить гнезда на опорах ЛЭП, потому что отдельных пригодных деревьев остается все меньше, а на современных крышах укрепить гнездо вообще невозможно.
В прошлом году проблему начали решать на государственном уровне. В Минприроды прошло специальное совещание.
Совместными усилиями ряда заинтересованных организаций был разработан рабочий вариант стандарта специальных столбов с аистиными гнездами, которыми будут заменяться обычные столбы. Окончательный вариант стандарта специалисты «Белэнергосетьпроекта» должны представить к концу апреля.
«Благодаря заинтересованности всех сторон и желанию энергетиков решить проблему в позитивном ключе, кажется, скоро наши аисты будут самыми счастливыми в Европе! Во многих странах используют искусственные гнезда на ЛЭП, но наши энергетики уверены, что они нигде не имеют официальной технической документации, которая как раз сейчас вырабатывается в Беларуси», – отметил директор АПБ Александр Винчевский.