Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси больше не будут разрушать гнезда аистов на линиях электропередач.

Энергетики взялись за конструирование специальных опор для гнезд, сообщает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Ожидается, что "Белэнерго" и "Белсельэлектросетстрой" подготовят конструкторскую документацию во втором квартале 2020-го года. Уже проведены первые испытания упомянутых опор на их способность выдержать длительную статическую и динамическую нагрузку (старые гнезда могут весить несколько центнеров).

Проблему подняли обычные белорусы, жители сельской местности, не раз наблюдавшие, как энергетики сбрасывали со столбов аистиные гнезда и как птицы калечились и погибали, пытаясь построить новые.

Как отмечают в АПБ, аисты все чаще начинают строить гнезда на опорах ЛЭП, потому что отдельных пригодных деревьев остается все меньше, а на современных крышах укрепить гнездо вообще невозможно.

В прошлом году проблему начали решать на государственном уровне. В Минприроды прошло специальное совещание.

Совместными усилиями ряда заинтересованных организаций был разработан рабочий вариант стандарта специальных столбов с аистиными гнездами, которыми будут заменяться обычные столбы. Окончательный вариант стандарта специалисты «Белэнергосетьпроекта» должны представить к концу апреля.