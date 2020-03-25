Не выживать, а полноценно развиваться

Источник материала: Ивьевский край

Ивьевский филиал КУП по обеспечению топливом "Гроднооблтопливо" давно перестало быть предприятием одной услуги. Для того чтобы успешно функционировать, оставаться на плаву, руководство ищет другие пути дополнительного дохода. Как это помогает предприятию не только выживать, но и развиваться - об этом рассказал корреспонденту "районки" директор Марьян Страчинский.





Марьян Леонович, думаю, что стоит начать разговор, прежде всего, с основной задачи, которую призван выполнять возглавляемый вами филиал…

- Да, конечно. Основная наша функция была и остается - обеспечение населения города и сельских населенных пунктов твердыми видами топлива - брикетом и дровами. Зима в нынешнем году выдалась теплее обычного. Это, естественно, сказалось на работе предприятия. Но выйти из положения помогают другие виды нашей деятельности, о которых я расскажу позже.

Потому что, пользуясь случаем, уже теперь хочу сориентировать население района на заготовку топлива для будущего сезона. Известную всем поговорку про сани летом и колеса зимой, конечно, упомянуть стоило бы. Но все ее прекрасно знают и многие применяют в своей жизнедеятельности. Но все же самая большая нагрузка на наше предприятие приходится на осенние месяцы, когда в преддверии зимы люди начинают оформлять заказы на завоз топлива. Образовываются очереди и т. д.

Поэтому теперь - самое удобное время. Дрова, например, успеют высохнуть к будущему отопительному сезону.

За прошлый год населению было реализовано 2, 5 тыс. метров кубических дров, что составляет 120 % к 2018 году, и 2180 брикета - практически 100 % к аналогичному периоду 2018 года.

- Расскажите нашим читателям, кто имеет право покупать топливо у вас? И какова стоимость брикета и дров для населения?

- Это важный вопрос на самом деле. Не все знают, что приобрести топливо в филиале могут все граждане района, которые имеют в собственности дом ли дачу и в них зарегистрированы. Норма на одно домовладение: 3, 5 т брикета или 4,9 метра кубических дров. Или такой вариант: 2,4 т брикета и 2,7 метра кубических дров. Такое решение принято Гродненским облисполкомом. Хочу отметить такой важный момент: все топливо, которое покупается в пределах нормы, удешевляется за счет дотации из районного бюджета. За все, что свыше, придется расчитаться по свободной цене.

Для того, чтобы удешевить доставку дров в Бакштовский сельсовет, самый отдаленный от райцентра, с лета минувшего года в д. Довнары мы открыли участок. Туда завозятся дрова, которые пилят, колют, т. е. готовят для реализации населению. По мере накопления заявок производится доставка топлива желающим гражданам.

Хочу отметить, что в последние два года Ивьевский лесхоз поставляет очень качественное сырье для заготовки дров. Это ольха и береза. В этом вопросе мы нашли полное понимание с главным инженером предприятия Виталием Николаевичем Раковцом, за что ему большая благодарность.

- Для того чтобы успешно развиваться любому предприятию, необходимо технически перевооружаться. На возглавляемом вами филиале это происходит?

- Конечно! За последние три года приобрели автомашину МАЗ 5551, автоприцеп, восстановили прицеп к трактору ГАЗ 3309, из новогрудского филиала передан трактор МТЗ-82, который будет ремонтироваться. Взяли в аренду дровокольный станок-колун.

Многое сделано в филиале по ремонту зданий и благоустройству территории. Перечислю только самое основное: заменен забор, достроено административное здание и там проведен капитальный ремонт с подведением воды и устройством канализации; достроен склад для хранения комбикорма, проведен ремонт склада для хранения брикета, текущий ремонт гаражей и др.

Ежегодно руководством КУП "Гроднооблтопливо" проводится смотр-конкурс среди районных филиалов по выполнению планов работы и наведению порядка и благоустройству. В 2018 году наш филиал занял первое место, в 2019 году - второе.

По результатам работы за 2018 год коллектив нашего филиала в мае прошлого года был занесен на районную Доску почета.

- Марьян Леонович, вы обещали рассказать о дополнительных видах деятельности…

- С удовольствием! Начну с того, что Ивьевский филиал по обеспечению топливом оказывает транспортные услуги населению и организациям по конкурентоспособным ценам. Во-вторых, мы производим реализацию комбикормов для животных и птицы. В-третьих, у нас можно приобрести верховой торф для улучшения структуры почвы, а также биогумус и биогрунт. В продаже имеется цемент марки 500.

Стараемся каждую пятницу выезжать на рынок г. Ивье для реализации комбикормов. Тот, кто заказывает у нас дрова или брикет, может себе попутно или своему соседу заказать мешок или два - комбикорма.

На нашем предприятии можно также заказать тротуарную плитку необходимого размера.

В планах - реализация минеральных удобрений в небольшой фасовке.

- Что представляет собой сегодня коллектив Ивьевского филиала по обеспечению топливом?

- У нас работают 10 человек. Особенно хочется выделить заслуги водителей Ивана Брониславовича Гойдя и Ивана Евгеньевича Канарского, водителя погрузчика Павла Иосифовича Дайлидко, экономиста по сбыту Марию Ивановну Давидович.









Хочу довести до сведения населения информацию о том, что изменился номер телефона отдела по сбыту. Новый вариант - 6-80-63.

Успехов и дальнейшего развития предприятию!

- Спасибо!

Беседовала И. БУТУРЛЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.