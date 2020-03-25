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Весной - о ремонте дорог и благоустройстве. Прямая линия А. Булака прошла в райисполкоме

25.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На субботнюю прямую линию, которую с жителями Ивьевщины провел председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, поступило семь вопросов.

Большинство из них касались ремонта дорог, благоустройства и наведения порядка в населенных пунктах района. И это вполне логично. Ведь с наступлением весны, как показывает практика, эти проблемы всегда выходят, что называется, на поверхность. И отрадно, что жители населенных пунктов стараются их разрешить.
Например, жители д. Яськовичи Ивьевского сельсовета просили содействия руководства района в ремонте улицы. Практически с аналогичной проблемой на субботнюю прямую линию обратились жители аг. Липнишки, которые обеспокоены состоянием асфальтового покрытия ул. 1 Мая, а также - дорожного покрытия ул. 17 сентября.
Жители д. Добровляны Гераненского сельсовета интересовались у главы района тем, кто должен наводить порядок на бросовых территориях домовладений.
А проживающих в д. Сураж того же сельсовета беспокоил вопрос о торговом обслуживании жителей деревни.
На некоторые вопросы А. Булак дал пояснения во время телефонного разговора. Но в любом случае, пояснили в секторе по работе с обращениями граждан и юридический лиц райисполкома, каждый вопрос, поступивший на прямую телефонную линию, будет изучен и разъяснения по нему будут даны в письменной форме в сроки, установленные законодательством. В данном случае - до 15 дней.

 
 
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На субботнюю прямую линию, которую с жителями Ивьевщины провел председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр...
 
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