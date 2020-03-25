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Задержан главред "Ежедневника" Сергей Сацук
Источник материала: Партизан
В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Коллеги журналиста рассказали
В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самый громкие — о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента» и о коррупции в Минздраве.
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В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
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