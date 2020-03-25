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Задержан главред "Ежедневника" Сергей Сацук

25.03.2020 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.

Задержан главред "Ежедневника" Сергей Сацук
Коллеги журналиста рассказали TUT.BY, что Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой. 

В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.   

Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самый громкие — о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента» и о коррупции в Минздраве. 
 
Теги: Минск
 
 
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В среду в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержан главред известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
 
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