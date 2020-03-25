TUT.BY, что Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой. Коллеги журналиста рассказаличто Сацука в общественном месте в среду днем люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы и затем увезли с собой.





В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.





Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самый громкие — о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента» и о коррупции в Минздраве.