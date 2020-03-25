Задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. Это он писал про «Эупенту»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 25 марта, в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали главреда делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Об этом пишет TUT.by.

Коллеги Сацука рассказали, что его в общественном месте люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы, а затем увезли с собой. В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.

Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое – о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента» .

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