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Задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. Это он писал про «Эупенту»
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 25 марта, в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали главреда делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Об этом
Коллеги Сацука рассказали, что его в общественном месте люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля, попросили предъявить документы, а затем увезли с собой. В Комитете госконтроля пока не прокомментировали, есть ли дело в отношении журналиста.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое – о поставках в Беларусь незарегистрированной
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Сегодня, 25 марта, в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали главреда делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Об этом пишет TUT.by. ...
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