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Переводы денег от работающих в России белорусов сократились до минимума за последние 8 лет

25.03.2020 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поступление денег от работающих в России белорусов в прошлом году сократилось до минимума за последние восемь лет. Согласно обнародованной Центробанком России статистике, по трансграничным переводам объем официальных перечислений нерезидентами средств из России в Беларусь по итогам прошлого года составил 63 миллиона долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эта сумма практически поровну распределилась по кварталам 2019 года: 16 миллионов — в первом, 17 миллионов — во втором, 16 миллионов — в третьем и 15 миллионов долларов в четвертом. Средний чек одной операции составил 271 доллар.

Прошлогодний объем перечислений белорусских гастарбайтеров оказался на более чем 20 млн долларов меньше, чем в 2018 году (85 млн долларов) и, в целом, самым низким за последние восемь лет. В 2010-х годах меньшая сумма фигурировала только в кризисном 2011 году — 56 миллионов долларов (такой же объем переводов пришелся на другой кризисный год — 2009-й). Самая большая сумма переводов из России в Беларусь была зафиксирована в 2017 году — 115 миллионов долларов.

Всего нерезиденты перечислили в прошлом году из России 8,673 млрд долларов. Крупнейшими отправителями были граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

 
 
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Согласно обнародованной Центробанком России статистике, по трансграничным переводам объем официальных перечислений нерезидентами средств из России в Беларусь...
 
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