На МКАД столкнулись четыре авто

Источник материала: ОНТ

На внутреннем кольце МКАД во второй полосе столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает БЕЛТА.







Водитель машины Mazda двигался со стороны улицы Громова в направлении улицы Монтажников. В результате несоблюдения дистанции авто столкнулось с двигавшимся впереди нее машиной Peugeot с прицепом. От удара второй автомобиль продолжил движение и столкнулся с Opel, тот в свою очередь с Citroen. В аварии никто не пострадал.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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