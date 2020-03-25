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На МКАД столкнулись четыре авто
Источник материала: ОНТ
На внутреннем кольце МКАД во второй полосе столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом
Водитель машины Mazda двигался со стороны улицы Громова в направлении улицы Монтажников. В результате несоблюдения дистанции авто столкнулось с двигавшимся впереди нее машиной Peugeot с прицепом. От удара второй автомобиль продолжил движение и столкнулся с Opel, тот в свою очередь с Citroen. В аварии никто не пострадал.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На внутреннем кольце МКАД во второй полосе столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает БЕЛТА. Водитель машины Mazda двигался со стороны улицы Громова...
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