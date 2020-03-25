ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые провели процедуру по омоложению клеток и тканей человека

25.03.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые провели процедуру по омоложению клеток и тканей человека

Американские молекулярные биологи нашли способ омоложения старых клеток  тканей человека на 3-7 лет, материалы соответствующего исследования опубликованы в издании Nature Communications. 

Эксперименты по омоложению с помощью перепрограммирования клеток начали проводиться еще в 2016 году на мышах, в результате чего продолжительность жизни грызунов увеличилась на 20%. В новом исследовании врачи уже использовали клетки пожилых людей и специальный состав из определенных молекул РНК, заставив тем самым клетки вырабатывать белки в течение определенного периода.

Воздействие такого состава на образцы соединительной ткани кожи пожилых добровольцев привело к омоложению клеток случаях на 3-7 лет. 

Пересаженные «помолодевшие» клетки кожи и сухожилия пожилых участников стали более активно усваивать питательные вещества.

На основании полученных данных, по мнению сотрудников университета, станет возможным разработка специальной терапии, позволяющей применять данную процедуру внутри тканей человеческого тела.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские молекулярные биологи нашли способ омоложения старых клеток  тканей человека на 3-7 лет, материалы соответствующего исследования опубликованы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД столкнулись четыре авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика