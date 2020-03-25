Ученые провели процедуру по омоложению клеток и тканей человека

Источник материала: ОНТ

Американские молекулярные биологи нашли способ омоложения старых клеток тканей человека на 3-7 лет, материалы соответствующего исследования опубликованы в издании Nature Communications.

Эксперименты по омоложению с помощью перепрограммирования клеток начали проводиться еще в 2016 году на мышах, в результате чего продолжительность жизни грызунов увеличилась на 20%. В новом исследовании врачи уже использовали клетки пожилых людей и специальный состав из определенных молекул РНК, заставив тем самым клетки вырабатывать белки в течение определенного периода.

Воздействие такого состава на образцы соединительной ткани кожи пожилых добровольцев привело к омоложению клеток случаях на 3-7 лет.

Пересаженные «помолодевшие» клетки кожи и сухожилия пожилых участников стали более активно усваивать питательные вещества.

На основании полученных данных, по мнению сотрудников университета, станет возможным разработка специальной терапии, позволяющей применять данную процедуру внутри тканей человеческого тела.





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