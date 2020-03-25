Застрявшие в Гоа белорусские туристы вылетели в Москву

Источник материала: Вороновская газета

Белорусские туристы, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву.

Такая информация размещена на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.

На борт самолета, который совершает полет по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них – граждане Республики Беларусь, 3 – гражданина Российской Федерации и 1 – Украины.

При этом 51 белорус отправлялся в путешествие в Индию как организованный турист, остальные – самостоятельно.

Самолет должен прибыть в международный аэропорт «Шереметьево», после чего пассажиры в течение 24 часов обязаны покинуть транзитную зону и вылететь к себе на Родину.

Как отметила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Воронович, ситуация с этой группой складывалась непросто.

— Пришлось подключаться очень многим службам для того, чтобы вернуть наших соотечественников домой. Мы все время были на связи с Министерством иностранных дел, Посольством Беларуси в Индии, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, туристическими компаниями. Большую помощь оказало руководство Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Благодаря прямым контактам удалось добиться от компании «Библио-Глобус» выполнения обязательств по доставке туристов в пункт назначения. Мы рады, что эта история завершается позитивно,- сказала Ирина Воронович.

Напомним, проблемы у белорусских граждан возникли после распоряжения российского правительства от 16 марта об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь.

После проведения переговоров на высоком уровне вышло новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран.

По прогнозам директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, к 30 марта практически все организованные туристы-граждане Республики Беларусь должны быть возвращены на Родину.

Пресс-служба Министерства спорта и туризма

Фото: из социальных сетей