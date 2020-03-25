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Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам. Среди них – солигорчанка Алина Докучаева.
25.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 марта 2020 22:40 2373
Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам. Среди них - солигорчанка Алина Докучаева.
15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. Традиционно в этот день школьникам вручают первые паспорта. Становится традицией и проведение торжественной церемонии ко Дню Конституции во Дворце Независимости, где лучшим ребятам нашей страны вручает их Президент страны. На мероприятие собираются лучшие из лучших – талантливые ребята со всех уголков республики.
В этом году мероприятие прошло 10 марта. Получить свой главный документ из рук главы государства выпала возможность 25 юным белорусам – это те, кто в свои школьные годы отличились в учебе, спорте и общественной жизни. Среди нынешних приглашенных оказалась и наша землячка Алина Докучаева, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 марта 2020 22:40 2373 Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам....
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