Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам. Среди них – солигорчанка Алина Докучаева.

В этом году мероприятие прошло 10 марта. Получить свой главный документ из рук главы государства выпала возможность 25 юным белорусам – это те, кто в свои школьные годы отличились в учебе, спорте и общественной жизни. Среди нынешних приглашенных оказалась и наша землячка Алина Докучаева, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска».

Юная солигорчанка получила возможность получить паспорт из рук Президента, ведь Александр Лукашенко лично вручил его каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.



Все участники мероприятия получили в подарок от главы государства книгу “Я – гражданин Республики Беларусь”, наборы сладостей, а также ценные напутственные слова. “Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами – все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное – будьте счастливы.”



Президент страны также посоветовал молодежи не спешить с выбором профессии, а серьезно обдумать этот шаг, чтобы потом не пришлось переучиваться.После торжества ребята прошлись по залам Дворца Независимости, посетили специальный музей, где выставлены подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, известными деятелями различных сфер.



Поздравляем новых полноправных граждан нашей страны!

