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Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам. Среди них – солигорчанка Алина Докучаева.

25.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

10 марта 2020 22:40 2373

Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам. Среди них - солигорчанка Алина Докучаева.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт БЕЛТА.

15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. Традиционно в этот день школьникам вручают первые паспорта. Становится традицией и проведение торжественной церемонии ко Дню Конституции во Дворце Независимости, где лучшим ребятам нашей страны вручает их Президент страны. На мероприятие собираются лучшие из лучших – талантливые ребята со всех уголков республики.

В этом году мероприятие прошло 10 марта. Получить свой главный документ из рук главы государства выпала возможность 25 юным белорусам – это те, кто в свои школьные годы отличились в учебе, спорте и общественной жизни. Среди нынешних приглашенных оказалась и наша землячка Алина Докучаева, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска».
Юная солигорчанка получила возможность получить паспорт из рук Президента, ведь Александр Лукашенко лично вручил его каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

Все участники мероприятия получили в подарок от главы государства книгу “Я – гражданин Республики Беларусь”, наборы сладостей, а также ценные напутственные слова. “Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами – все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное – будьте счастливы.”

Президент страны также посоветовал молодежи не спешить с выбором профессии, а серьезно обдумать этот шаг, чтобы потом не пришлось переучиваться.После торжества ребята прошлись по залам Дворца Независимости, посетили специальный музей, где выставлены подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, известными деятелями различных сфер.

Поздравляем новых полноправных граждан нашей страны!

По материалам сайта БЕЛТА. Фото и видео: БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 марта 2020 22:40 2373 Президент РБ вручил паспорта талантливым школьникам....
 
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