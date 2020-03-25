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Уникальный испанский пистолет времен Первой мировой нашел у себя на участке житель Сморгони

25.03.2020 19:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Столь раритетный экспонат с двумя магазинами мужчина отдал в милицию. Экспертами оружие было идентифицировано. Это пистолет Vencedor - самозарядный, нарезной, калибра 7,65 мм. Как правило, использовался в качестве личного оружия французскими солдатами в Первую мировую войну. Несмотря на то что пистолет поступил на экспертизу в неисправном состоянии и ему более 100 лет, для стрельбы он оказался пригоден. Только один из патронов изготовлен заводским способом, остальные - самодельные.

 
 
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Столь раритетный экспонат с двумя магазинами мужчина отдал в милицию. Экспертами оружие было идентифицировано. Это пистолет Vencedor - самозарядный, нарезной, калибра...
 
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