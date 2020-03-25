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«Шенген» по 35 евро: соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано в начале апреля
Источник материала: ОНТ
В начале апреля на весенней сессии белорусские парламентарии ратифицируют соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
Согласно новому документу, шенгенские визы для граждан Беларуси будут стоить 35 евро. Об упрощении визового режима с ЕС рассказал гость программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Подробности – в видеоинформации.
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«Шенген» по 35 евро: соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано в начале апреля
В начале апреля на весенней сессии белорусские парламентарии ратифицируют соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Согласно новому документу,...
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