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«Шенген» по 35 евро: соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано в начале апреля

25.03.2020 19:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шенген» по 35 евро: соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано в начале апреля

В начале апреля на весенней сессии белорусские парламентарии ратифицируют соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. 

Согласно новому документу, шенгенские визы для граждан Беларуси будут стоить 35 евро. Об упрощении визового режима с ЕС рассказал гость программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Подробности – в видеоинформации. 


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В начале апреля на весенней сессии белорусские парламентарии ратифицируют соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.  Согласно новому документу,...
 
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