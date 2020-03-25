Купаловский театр целую неделю будет показывать спектакли онлайн

"Еврорадио" . Целую неделю в интернете можно будет смотреть постановки купаловцев с компьютеров и мобильных устройств абсолютно бесплатно без территориальных ограничений, передает





По словам гендиректора Павла Латушко, эта акция имеет целью "создать дополнительные возможности для просмотра максимально широкой аудиторией (любителями белорусского театрального искусства, белорусской диаспорой, гражданами Беларуси, которые по разным обстоятельствам застряли за рубежом, и иностранными гражданами, интересующихся театральным искусством) постановок главного драматического театра страны".





Первый спектакль будет показан 27 марта, в Международный день театра. В этот вечер купаловцы покажут легендарный спектакль "Павлинка". Живую трансляцию можно будет посмотреть в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира даже без авторизации.





29 марта через ссылку на сайте и в соцсетях театра зрителям будет доступен просмотр записи спектакля "Школа налогоплательщиков" — французской комедии по произведению Луи Вернея и Жоржа Бера.









31 марта купаловцы приглашают на просмотр записи спектакля "Вельтмайстер-аккордеон" — спектакля-концерта по произведениям Марка Мермана.





А 2 апреля зрители увидят запись спектакля из репертуара камерной сцены "Урожай" по произведению одного из самых известных современных белорусских драматургов Павла Пряжко.





Ссылки на online-трансляцию и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте kupalauski.by и в соцсетях театра.