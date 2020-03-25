Минфин РФ опровергает слова Румаса о компенсации премии за поставки нефти

Об этом журналистам заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передаёт interfax.by.





Как рассказывало Еврорадио, 24 марта глава белорусского правительства заявил, что российские компании согласились поставлять нефть в Беларусь без премии. Ранее премия поставщиков составляла 11,7 доллара за тонну, но от 7 долларов они отказались сами. А оплату оставшейся суммы в 4,7 доллара с каждой тонны нефти, по словам Румаса, согласилось взять на себя российское правительство. Это, мол, будет урегулировано межбюджетными расчётами.