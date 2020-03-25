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Минфин РФ опровергает слова Румаса о компенсации премии за поставки нефти

25.03.2020 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минфине ничего не слышали о схеме компенсаций российским компаниям за поставку нефти в Беларусь и такую работу не ведут.

Об этом журналистам заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передаёт interfax.by. 

Как рассказывало Еврорадио, 24 марта глава белорусского правительства заявил, что российские компании согласились поставлять нефть в Беларусь без премии. Ранее премия поставщиков составляла 11,7 доллара за тонну, но от 7 долларов они отказались сами. А оплату оставшейся суммы в 4,7 доллара с каждой тонны нефти, по словам Румаса, согласилось взять на себя российское правительство. Это, мол, будет урегулировано межбюджетными расчётами.
 
 
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В Минфине ничего не слышали о схеме компенсаций российским компаниям за поставку нефти в Беларусь и такую работу не ведут.
 
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