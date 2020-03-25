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Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

25.03.2020 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 25 марта на 7-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Водитель двигался в сторону Байкальской и при перестроении не справился с управлением. Машина наехала на разделительное ограждение и перевернулась. Сразу же образовался внушительный затор. 66-летнего автомобилиста доставили в больницу.

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

На проспекте Дзержинского легковушка въехала в троллейбус, который стоял на остановке.

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Двигаясь в первой полосе, водитель не снизил скорость. В результате аварии автомобилист получил травмы.

Позднее на кольцевой в районе Монтажников из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре авто.

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 25 марта на 7-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель двигался в сторону...
 
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