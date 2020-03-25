Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 25 марта на 7-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель двигался в сторону Байкальской и при перестроении не справился с управлением. Машина наехала на разделительное ограждение и перевернулась. Сразу же образовался внушительный затор. 66-летнего автомобилиста доставили в больницу.





На проспекте Дзержинского легковушка въехала в троллейбус, который стоял на остановке.





Двигаясь в первой полосе, водитель не снизил скорость. В результате аварии автомобилист получил травмы.

Позднее на кольцевой в районе Монтажников из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре авто.











