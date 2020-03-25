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Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

25.03.2020 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Как и прежде, развлечься и отдохнуть на свежем воздухе можно будет в четырех парках столицы: Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Великого октября.

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Специалисты активно готовятся к открытию и завершают покраску, ремонт и тестирование оборудования. Минчане, которые, не теряя времени, уже сейчас наслаждаются теплой мартовской погодой, в предвкушении начала сезона.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

С внуками иногда хожу в парк. Но они сейчас уже предпочитают батуты, всякие современные вещи.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Очень любим, регулярно посещаем. К сожалению, пока деток нет, поэтому намного реже. Думаю, детки появятся, будем чаще ходить.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Всего в столичных парках около 80 аттракционов. В главных парках Горького и Челюскинцев приобрести билеты можно будет с помощью QR-кода.

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

Билеты можно купить с помощью QR-кода. Минские аттракционы готовятся к новому сезону

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минские аттракционы готовятся к новому сезону. Пока открытие парков намечено на 22 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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