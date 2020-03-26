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Россия прекращает авиасообщение с другими странами

26.03.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

По поручению российского правительства с 27 марта Росавиация полностью остановит регулярное и чартерное авиасообщение.

Исключение будет единственным – для рейсов, которыми россияне возвращаются домой, сообщает РИА Новости.

По разным данным, в мире от COVID-19 скончались от 19 до 21 тыс. человек.  

По прогнозам медиков России, вспышка инфекции может приобрести взрывной характер «по типу ядерной реакции» .

 
 
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По поручению российского правительства с 27 марта Росавиация полностью остановит регулярное и чартерное авиасообщение.
 
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