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Россия прекращает авиасообщение с другими странами
26.03.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: life.ru
По поручению российского правительства с 27 марта Росавиация полностью остановит регулярное и чартерное авиасообщение.
Исключение будет единственным – для рейсов, которыми россияне возвращаются домой, сообщает
По разным данным, в мире от COVID-19 скончались от 19 до 21 тыс. человек.
По прогнозам медиков России, вспышка инфекции
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По поручению российского правительства с 27 марта Росавиация полностью остановит регулярное и чартерное авиасообщение.
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