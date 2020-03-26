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Врач в Великобритании исполнил арию Пуччини, чтобы порадовать коллег. Только послушайте! (ВИДЕО)

26.03.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач в Великобритании исполнил арию Пуччини, чтобы порадовать коллег. Только послушайте! (ВИДЕО)

В Великобритании врач одной из больниц решил поддержать своих коллег и на работе исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», передает радио Classic FM. Видео опубликовал коллега медика в Twitter

Врач Алекс Олдрен во время перерыва в больнице устроил небольшое музыкальное представление и блестяще исполнил арию Пуччини.

«Я под впечатлением его способностью петь и дышать в этой маске», «Доктор Алекс отлично поет Альфреда в «Травиате»! Вы настоящая звезда», – прокомментировали ролик интернет-пользователи. 

Алекс Олдрен – один из врачей, которые в настоящее время борются с эпидемией COVID-19 в Великобритании. Он изучал медицину в Университете Бирмингема, а после этого поступил в Королевскую академию музыки.  

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В Великобритании врач одной из больниц решил поддержать своих коллег и на работе исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини...
 
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