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Врач в Великобритании исполнил арию Пуччини, чтобы порадовать коллег. Только послушайте! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Великобритании врач одной из больниц решил поддержать своих коллег и на работе исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот»,
Врач Алекс Олдрен во время перерыва в больнице устроил небольшое музыкальное представление и блестяще исполнил арию Пуччини.
«Я под впечатлением его способностью петь и дышать в этой маске», «Доктор Алекс отлично поет Альфреда в «Травиате»! Вы настоящая звезда», – прокомментировали ролик интернет-пользователи.
Алекс Олдрен – один из врачей, которые в настоящее время борются с эпидемией COVID-19 в Великобритании. Он изучал медицину в Университете Бирмингема, а после этого поступил в Королевскую академию музыки.
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В Великобритании врач одной из больниц решил поддержать своих коллег и на работе исполнил знаменитую арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини...
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