Автралийский стрелок признался в 51 убийстве и 40 покушениях





Фото: метро стрельбы (Global Look Press/Sanka Vidanagama)





Также 29-летний стрелок признался в 40 покушениях на убийство в мечетях новозеландского города Крайстчерч.





Брентон Таррант вел трансляцию нападения на странице в Facebook. Также перед нападением на мечети он опубликовал в социальных сетях манифест, в котором допускал расистские высказывания. Эти публикации были вскоре удалены соцсетью, однако также успели послужить доказательством вины стрелка.





Стрельба в двух мечетях Новой Зеландии произошла 15 марта 2019 года. В этот день стрелок убил прихожан мечетей Аль-Нур и Линвуд Масджид на востоке страны. Погиб 51 человек, еще несколько десятков получили ранения. Власти признали происшедшее террактом.









Напомним, в мае 2019 года стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения.





В целом обвинение против Тарранта включало в себя 51 обвинение в убийстве, что равно числу жертв стрельбы, а также 40 обвинений в покушении на убийство и одно обвинение по закону о противодействии терроризму.



